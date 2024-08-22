7月訪日遊客329萬人次＝今年突破2000萬人次創歷史新高

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日本國家觀光局於21日公佈7月造訪日外國遊客人數為329萬2500人次，較去年同月增加41.9%。與新冠病毒大流行前的2019年7月相比，成長了10.1%。今年以來遊客累積數量為2106萬，超過2019年同期的歷史新高（1962萬），成為最快突破2000萬大關的一年。

隨著日圓持續走軟，對赴日旅遊有利，學校暑假期間赴日旅遊的需求增加下，觀光創下繼6月以來的單月新高。這是連續第五個月單月赴日遊客突破300萬人次。日本觀光廳局長秡川直也，在記者會上表達信心稱：「我們將繼續走在增長的軌道上。」

按照國家與地區劃分，中國自2022年10月大幅放寬邊境措施以來，首次位居榜首，達77萬6500人，成長幅度147.8%。除了包括支線航線的航班數量增加外，暑假期間的航班數量也大幅增加。韓國則是以75萬7,700人緊隨其後，創下7月的歷史新高。其他人數最多的國家和地區則包括台灣（57萬1,700人）、香港（27萬9,100人）和美國（25萬1,200人）。

同時，7月日本出國人數為104萬8800人，較去年同月成長17.6%。然而，由於日圓疲軟和海外物價上漲，出國旅遊復甦持續延後，與2019年7月冠狀病毒爆發前相比仍下降了36.8%。



淺草寺擠滿外國遊客＝7月17日、東京都台東區（EPA時事）

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