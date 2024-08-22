石破茂預計24日宣布參選黨總裁＝各候選人認真爭取推薦人

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有關首相岸田文雄的繼任者的自民黨總裁選舉（9月12日公佈，計票結果為27日），黨內前幹事長石破茂（67歲）預計將於24日在家鄉鳥取縣八頭町正式宣布參選。石破茂事務所也於21日宣布這項消息。這次總裁大選有超過10人表達興趣，是個相當罕見的開展，迄今為止只有前經濟安全保障大臣小林鷹之（49歲）宣布參選。

這是石破茂第五次競選總裁。他曾擔任防衛大臣、農林水產大臣、黨政調會長等職務，被稱為黨內的首席說客。在各種民意調查中，他經常被評為「最適合擔任下一任首相的人」。然而如何擴大同黨國會議員的支持，一直是他長期存在的問題，但由於派系私用資金醜聞後自民黨面臨逆風，有消息指出不少人熱切盼望石破能出線。

石破茂在21日晚間，在東京與前副總裁山崎拓等人共進晚餐。隨後，他告訴記者團，「我們當中討論到，黨為了重新贏得人民的信任，我們應該進行什麼樣的總裁選舉等，對此有很多討論。」

有關總裁選舉，數位部長河野太郎（61歲）將於26日宣布參選。日本內閣官房長官林芳正（63歲）和前環境大臣小泉進次郎（43歲）已確認參選意向，正在等待發表參選聲明的時機。

小林鷹之21日在首相官邸會見首相，報告了自己競選總裁的情況。首相鼓勵他說：「加油吧！」隨後，小林告訴記者團稱「直接面對國家問題是岸田政府的作風。我想基本上繼承這條路線。」

小泉進次郎在黨本部對記者發表講話時，就他對總裁選舉的回應僅稱「我不會回答。」避免發表任何聲明。20日晚間，他與國會相關議員開會討論如何回應。

前內閣官房長官加藤勝信（68歲）在眾議院大樓周圍尋求總務大臣森山裕等人的支持。對於推薦人數量，他告訴記者稱「只能一步步前進，還需要更加努力」。他的目標是在下週內能出馬角逐。

幹事長茂木敏充（68歲）則是出席在水戶市內的自民黨茨城縣聯所舉行的圓桌對話。茂木說：「自民黨的根在地方政治。在逆風中，讓我們的堅強決心和團結受到考驗。」

外務大臣上川洋子（71歲）則是於20日（日本時間21日），在訪問地的印度新德里對記者強調，「需要用新的理念建設我們的國家。我已經會投身其中」。回到日本後，她在東京的一家飯店與文部科學大臣森山正仁等岸田派人士交換意見，希望能確保推薦人數量。

經濟安全保障大臣高市早苗（63歲），則是在衆院議員宿舎會見參議院議員山田宏等人，並表示「希望他們一起奮鬥」。山田宏告訴記者，「已經找到了可能的推薦人。可能下週將會宣布她的參選決定。」



自民黨前幹事長石破茂



前自民黨經濟安全擔當大臣小林鷹之（中）進入首相官邸＝21日上午、東京・永田町



前自民黨官房長官加藤勝信接受記者採訪＝21日下午、東京・永田町



茂木敏充幹事長（右二）在與自民黨茨城縣政治改革圓桌對話中發表致詞＝21日下午、水戶市

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