日清食品遭到公平貿易委員會警告＝有哄抬杯麵價格嫌疑

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日本公平交易委員會於22日裁定，日清食品（大阪市）要求零售商抬高「經典款杯麵」等杯麵的銷售價格，這可能違反反壟斷法（限制轉售價格）。

受到警告的五種產品分別為：經典醬油杯麵、咖哩、海鮮、「日清豚兵衛Kitsune烏龍麵」和「日清炒麵UFO」等。

日本公平交易委員會表示，由於原料和燃料成本上漲，日清食品上調2022年6月和2023年6月杯麵等產品的建議零售價，同時也要求零售商提高售價。當時，他們鼓勵零售業者稱「其他商店也計劃漲價。」日清食品也使用價格標籤和收據，來檢查其實際銷售價格是否符合達到要求零售商的價格。

此外，日清也對零售商在特賣日的銷售價格的每種產品設定下限。日清食品在滿足下限的情況下會承擔部分批發價。這讓零售商似乎別無選擇，只能遵守日清食品的要求，以提供特賣價格銷售。

日本公平交易委員會認定，由於這一系列行為，讓消費者無法選擇以低價銷售產品的商店，而被迫以高於應有規定的價格來購買產品。

日清食品則發表聲明稱，「我們會認真對待這一警告，並將努力做出改進，進一步加強我們的合乎法律的體系。」



日清食品遭到公平貿易委員會警告＝22日下午、大阪市

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