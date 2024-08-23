安斯泰來日籍員工被指控「間諜」＝中國要求日本「教育和指導」

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【北京時事】中國外交部新聞發言人毛寧，22日在記者會上透露，安斯泰來製藥公司一名50多歲的日本男性員工遭到檢方起訴，罪名是「間諜罪」。毛寧稱：「中國是法治國家，違法犯罪行為將受到法律制裁。」她並稱「希望日方教育引導本國公民遵守中國法律法規，不要在中國從事違法犯罪活動。」

毛寧沒有提及具體細節，例如什麼樣的行為觸犯間諜罪。

日本和中國相關消息人士於21日透露，中國於本月中旬通知日本政府，已對該男子提出起訴。隨著審判程序開始，該男的拘留肯定會延長。

該男子於去年3月在完成在中國的任職後返回日本之前被捕。日本政府一直在元首峰會等會議上遊說中國儘早釋放，商界也呼籲中國要司法透明。

習近平政府目前將「國家安全」放在首位，並於2014年頒布反間諜法。自2015年以來，共有17名日本公民被拘留。去年，中國再頒布一項修訂後的法律，以加強對間諜活動的打擊。但是該法律的規定含糊不清，外界愈來愈擔心中國當局可能任意適用該法律。



中國外交部新聞發言人毛寧＝1月8日、北京（EPA時事）

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