小泉進次郎最快月底宣布參選總裁＝林芳正27日、高市預計下週

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有關接任岸田文雄首相的繼任者之自民黨總裁選舉選舉（9月12日公佈，9月27日投開票），前環境大臣小泉進次郎（43歲）正在安排最快將於月底宣布參選。內閣官房長官林芳正（63歲）則正在考慮於27日召開參選記者會。經濟安全大臣高市早苗（63歲）預計打算在下週內發表聲明。各陣營官員於22日都證實參選消息。

數位大臣河野太郎（61歲）則是預計宣布將於26日召開記者會。

有些人希望小泉進次郎因其在黨內的高知名度和年輕性而帶來「創新感」。預計對無派系議員具有影響力的前首相菅義偉將會支持他。另一方面，由於小泉缺乏內閣關鍵職位的經驗以及他擔任環境部長時曾有爭議言論，也有人對他的能力感到擔憂。

林芳正將於23日與岸田派成員會面，決定宣布參選的時間。這是他自2012年來第二度競選總裁。在進入眾議院之前，他曾擔任過五屆參議院議員，因此在參議院也有支持基礎。他精通廣泛的政策領域，曾擔任防衛大臣、農林水產大臣、文部科學大臣、外務大臣等職務。身為內閣官房長官，他也能輕鬆應對每日的記者會，但他面臨的挑戰是提高對外發信能力和知名度等。

高市早苗則是於21日晚，與十幾名支持者討論他們的回應。他在宣布參選意向時表示，「我決心為建立強大的日本列島的目標而努力。」高市的競選團隊人員表示，預計將獲得20名推薦人，將在下週內宣布參選。

高市是代表該黨的保守派說客。過去在已故前首相安倍晉三的全力支持下，在2021年的上屆總裁大選中首次參選。焦點在於，在失去安倍「後盾」後，她能在黨內擴大多少支持。

預計這次總裁選舉將會非常激烈，預計將有超過10個名字受到關注。先前幹事長石破茂（67歲）也繼前經濟安全保障大臣小林鷹之（49歲）之後，也宣布將於24日發表正式聲明。

外務大臣上川陽子（71歲）則是在首相官邸會見岸田派會長的岸田首相。上川告訴首相稱，正在努力收集推薦人，以競選總裁，首相則是鼓勵她。前內閣官房長官加藤勝信（68歲）和前總務大臣野田聖子（63歲）則是分別在黨本部會見了前幹事長二階俊博。



官房長官林芳正



經濟安全保障擔當大臣高市早苗



進入首相官邸的外務大臣上川陽子（中央）＝22日下午、東京・永田町



衆議院議員小泉進次郎

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