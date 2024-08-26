民用火箭KAIROS二號機將於12月發射＝改善一號機故障原因

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太空開發公司「Space One」（東京）於25日宣布，繼今年春天首次發射失敗後，將於12月再度發射小型衛星火箭「KAIROS」的二號機。另根據透露，之前首次飛行失敗的原因，是火箭自主飛行安全系統判斷火箭速度低於預期，出現「異常」訊號，進而中止飛行。

發射詳細日程將在啟動前2個月公佈。二號機計畫攜帶一顆小型衛星和四顆超小型衛星。

根據Space One稱，火箭第一級在升空後不久發生爆炸，其燃料燃燒率高於實際燃燒率，導致第一級的推力低於先前計算的推力。事實上，該公司為判斷自主飛行系統，設定了嚴格的標準以確保安全，卻也產生影響到後來判斷。該公司總經理遠藤守在線上記者會上表示，「我們沒有確保到研究再現性的流程」，並解釋說已經進行改進以確保準確的發射預測。

第一號火箭於3月13日從和歌山縣串本町的專用發射場發射，希望成為日本首枚將人造衛星送入軌道的民用開發火箭，但大約五秒鐘後就爆炸。安裝在尖端的屬於內閣衛星資訊中心的一顆小衛星則在爆炸中遺失。



第一顆民用小型衛星火箭「KAIROS」爆炸，參觀者向升起濃煙的發射場望去＝3月13日、和歌山縣串本町

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