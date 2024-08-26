河野太郎宣布參選自民黨總裁＝稱「重建核電廠也是種選擇」

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自民黨政權的數位大臣河野太郎（61歲），26日在國會召開記者會，宣布參選黨總裁選舉（9月12日宣布，27日投開票）。有關核電議題，他拋出「更換（重建）也是一種選擇。」的說法，並就經濟議題稱「我們將恢復財政紀律」。他也是第三位正式宣布參選的成員，也是第一位現任內閣大臣。

河野太郎表示，他未來打算要求捲入派系私用資金基金醜聞的國會議員，需要歸還其收入和支出報告中未列出的金額。河野隨後表示「我們將在總選舉中尋求國民的審判。」不過，對於解散眾議院的時機，他僅表示，「這是首相的唯一決定權。我想在現今時間點上避免過多的束縛。」

河野並明言說，「最好能認可」已婚夫婦可選擇的分姓制度。有關總裁選舉，他並說，「持續實施改革的實際成績將會受到考驗。」

河野太郎過去曾9度當選眾議員，隸屬於麻生派。這回將是他第三度嘗試總裁選舉。



數位大臣河野太郎宣布參選自民黨總裁選舉＝26日下午、國會内

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