第10號颱風珊珊增強並逼近日本西部＝日本氣象廳發出警告

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預計10號颱風珊珊，從27日起將強力從奄美逼近西日本，日本氣象廳和國土交通省於26日呼籲嚴密警惕暴雨所引發的山體滑坡，河流氾濫、洪水和強風。

氣象廳主任預報官立原秀一在記者會上表示，「預報範圍非常廣，很難預測其路徑和登陸。」他並補充道，「由於颱風移動緩慢，暴風區域會蔓延開來，預計到29日中午會發生大面積降雨。特別是宮崎縣的單日降雨量可能會比正常的八月一個月份都還要多。」

日本國土交通省河川保全企劃室長尾松智表示：「希望人們先為停電和停水做好準備，並仔細檢查危險避難地圖。」

10號颱風珊珊預計會在28日發展成為非常強大力量的颱風。預計當天最大瞬時風速為，九州南部和奄美地區每秒60公尺，九州北部地區45公尺，四國地區35公尺。

截至27日下午6點的24小時預計降雨量，東海地區為180毫米，近畿和九州南部地區為120毫米，四國和奄美地區為100毫米。當日上午，愛知縣、岐阜縣、三重縣、靜岡縣可能出現線性降水帶。

26日下午6時，10號颱風珊珊在奄美大島以東海域，以每小時10公里的速度向西行駛。中心氣壓980百帕，最大風速每秒35公尺，最大瞬時風速50公尺。距中心55公里範圍內為25公尺以上爆風區域，東北390公里、西南220公里範圍內為每秒15公尺以上強風區域或更多。



日本氣象廳和國土交通省官員就第10號颱風珊珊舉行聯合記者會＝26日下午、東京都港區

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