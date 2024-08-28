愛知縣蒲郡市土石崩落5人受困＝2名女性先獲救

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8月27日晚間10點10分左右，有居民撥打119報警稱，愛知縣蒲郡市竹谷町大久古發生土石崩落，造成一棟民房被吞沒，5人遭到活埋。根據市府介紹，截至28日上午，已有兩名婦女陸續獲救，據了解兩人都有意識。同日，該市成立災害對策本部，透過縣內請求自衛隊進行救災派遣，並向大久古地區的居民（14戶37人）發出避難指示。

根據該市稱，一名40多歲的婦女似乎因土石崩落而被困在家中，她自己撥打了電話，不久後獲救。另一名40多歲的婦女也接到電話，約12小時後獲救。據瞭解，還有三人被留在房間內，分別是70多歲的一男一女和一名30多歲的男子，消防部門正與警方等人員合作迅速營救。

該地點位於JR蒲郡站西北方約2.5公里處，面朝向東海道新幹線軌道。根據日本氣象廳稱，截至27日晚間10點的24小時內，蒲郡市觀測到了136.5毫米的降雨量。當局已發布大雨警告，敦促人們小心土石崩落和河水上漲。



民宅遭遇土石崩落＝28日上午、愛知縣蒲郡市



民宅（左下）遭遇土石崩落＝28日上午、愛知縣蒲郡市

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