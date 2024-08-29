二階俊博等人與王毅、趙樂際會面＝稱侵犯領空「感到遺憾」

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【北京時事】8月28日當天，包括自民黨前幹事長二階俊博在內的無黨派日中友好議會聯盟代表團，在北京人民大會堂與中國共產黨第三順位、全國人大常委會委員長趙樂際會面。二階俊博對中國軍機侵犯領空表示「遺憾」，並要求採取措施防止此類事件再次發生。據他的同行人士稱，趙樂際對此解釋說「中國無意侵犯日本領空」並補充稱「我期待當局之間的溝通。」

二階俊博也呼籲儘早恢復中國在冠狀病毒爆發前，給予​​日本的短期簽證豁免。趙樂際回應說：「我們將尊重並重視日本各界的要求。」會後，二階告訴記者，「這些都是正面的發言，我們將積極應對這一情況。」

會議也就因東京電力福島第一核電廠處理水排入海洋，而中方對日本水產品實施禁運問題交換了意見。據二階俊博稱，趙先生表達了中國的一貫立場，並「認真聽取了（二階俊博等人）坦誠的意見」。

代表團也會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。關於兩國之間關於處理水問題的協議，王毅說，「我收到的報告稱，正在進行良好的討論」，但關於海鮮禁運，「除非（在處理水問題上）取得進展，否則沒有前景」。有關日本公民被拘留一事，雙方則是表明了各自立場。

二階等人27日抵達北京，同日出席中共中央對外聯絡部部長劉建超的晚宴。29日結束整個行程後將返回日本。

這是該聯盟自2019年以來首次訪中。二階俊博與中方有自己的聯繫管道，曾多次與習近平主席會面，有傳言稱他可能會在此次訪問期間與習近平主席會面。有關本次中國之行，二階俊博稱，「我申請會見趙樂際先生，結果就這樣了。如果想見其他人，只要申請就可以再見面。」



日中友好議會聯盟會長二階俊博與中國國際及全國人大常委會委員長趙樂際（右）握手＝28日、北京人民大會堂（代表攝影・時事）

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