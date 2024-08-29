巴黎帕運開幕：法國首次夏季奧運開幕式在市內舉行
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【巴黎時事】身體障礙運動員的體育盛典，巴黎第17屆夏季帕運會28日正式開幕。
在巴黎市中心舉行的開幕典禮上，來自各國和地區的運動員沿著香榭麗舍大道步入協和廣場。法國總統馬克宏宣布開幕並點燃火炬。巴黎奧運會在塞納河畔舉行後，本屆開幕式在體育場外舉行。
這是夏季帕運會首次在法國舉辦，包括難民運動員在內的近170個國家和地區約4,400人參賽，人數創歷屆之最。女性選手的比例約為45%，是有史以來最高的比例。預計有175名日本運動員參加，這是海外大賽中參賽人數最多的一次。開幕式的旗手是男子田徑運動員石山大輝（順天堂大學研究院）和女子游泳選手西田杏（SHIRO）。
來自俄羅斯及其盟友白俄羅斯的運動員，則被允許以「個人中立運動員（NPA）」身分參賽，參賽人數超過90人。
與11日結束的奧運會類似，這屆口號是「廣泛開放的運動會」，將舉行22個大項、549個小項目。比賽於29日開始，閉幕式將於9月8日在法蘭西體育場舉行。
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