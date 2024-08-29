10號颱風珊珊登陸鹿兒島縣＝預計縱貫九州北部持續暴雨

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8月29日上午8點左右，第10號颱風珊珊在鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸。其強度從「超級強烈」到「強烈」略有減弱，但預計將在30日上午逐漸東移並穿越九州北部。29日上午10點30分，日本氣象廳變更鹿兒島縣（不包括奄美地區）發布的強風與巨浪特別警報、以及薩摩川內市等地區的大潮特別警報。

不過，從29日凌晨至29日上午，宮崎、鹿兒島、大分縣相繼出現由一系列發達雨雲組成的線性降水帶。宮崎縣美郷町（神門）在截至凌晨2點25分的1個小時內，下了95.5毫米的特大暴雨，截至上午10點20分的72小時內的降雨量，打破了8月最高降雨量記錄，來到813毫米。鹿兒島縣枕崎市中午12點55分左右觀測到最大瞬時風速為每秒51.5公尺。

大分縣由布市的宮川發生氾濫，該市部分地區已發布緊急安全確保狀態，這是五個警戒級別中的最高級別。

鹿兒島縣和宮崎縣可能出現線狀雨帶至30日上午，九州北部和山口縣至30日下午，德島、愛媛、高知三個縣至晚間可能出現線狀雨帶。

29日上午10點，10號颱風珊珊以每小時15公里的速度在熊本縣天草市附近向北行駛。中心氣壓965百帕，最大風速40m/s，最大瞬時風速55m/s。風速25m/s以上的暴風區為半徑110km以內，風速15m/s以上的強風區為半徑390km以內。

預計29日每秒最大瞬時風速為：九州南部65公尺、九州北部55公尺、四國35公尺、中國和奄美30公尺。

截至30日上午6點的24小時預計降雨量為：九州南部600毫米、九州北部和四國400毫米、東海300毫米、關東甲信和近畿200毫米、伊豆群島120毫米和中國。此後，截至31日上午6時，四國降雨量為400毫米，東海和九州北部為300毫米，近畿和中國為200毫米，關東甲信和九州南部為150毫米，九州南部為100毫米。



氣象衛星向日葵28日觀測到的10號颱風珊珊＝氣象廳提供（AFP時事）

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