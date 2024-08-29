東京玩具展開幕＝瞄準大人「傑斗」族消費意識持續成長

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日本最大的玩具貿易展覽會「東京玩具展」（日本玩具協會主辦）29日在東京有明國際展覽中心（東京江東區）正式開幕。約有190家日本國內外公司、約35,000件玩具出展，其中包括「Kidult」傑斗世代，這個永遠不會忘記童心的成人群體而發展的標準產品等都有增加。展覽將於29日、30日先替業內人士舉行商務洽談，31日、9月1日正式對外開放。

在傑斗世代的產品推動下，2023財政年度的日本國內玩具市場規模，將首次突破1兆日圓。

Takara Tomy則是展出經典的裝扮娃娃「Licca-chan」系列中的「Photogenic Licca」。除了關節數量的增加外也可擺出更多姿勢，目前在社交媒體上發布娃娃的照片等很受到女性的歡迎。

BANDAI SPIRITS（東京）則是展示可變身為機器人的「超合金魔術方塊」，吸引曾經玩過超合金世代的成年人的注意。萬代（東京）則是推出「扭蛋90公厘膠囊（圖解生物百科全書系列）」，也是該公司扭蛋玩具系列中最大的扭蛋。該公司希望滿足訪日遊客對紀念品的需求。

該展覽國中生以下免費，高中生以上1,800日圓。主辦單位的目標是希望在2天內吸引6萬人來場參觀。



玩具貿易展覽會「東京玩具展」開幕＝29日上午、東京都江東區東京Big Sight



東京玩具展所展示的「Photogenic Licca」＝29日上午、東京都江東區東京Big Sight



東京電玩展中BANDAI SPIRITS展示的機器人版「超合金魔術方塊」＝29日上午、東京都江東區東京Big Sight

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