10號颱風珊珊橫掃九州北部＝太平洋沿岸暴雨，以致4人死亡

Newsfrom Japan

10號颱風「珊珊」29日上午8點左右在鹿兒島縣薩摩川內市附近登陸，隨後經由熊本縣和長崎縣向北移動。原先極強的力量已經減弱，但預計將在30日穿過九州北部後，向東進入四國或中國地區。除九州外，關東、東海、四國太平洋沿岸多地出現暴雨，日本氣象廳呼籲嚴密警惕土石崩落、低窪地區洪水、河川氾濫等情況。

鹿兒島縣（不包括奄美地區）發布的強風巨浪特別警報以及薩摩川內市等地區發布的大潮特別警報，於29日10點半改為警告注意報或取消。

隨著颱風逼近，各地暴雨導致愛知縣蒲郡市27日晚間發生土石崩落，一家5口人被困，造成3人死亡。在鹿兒島市，一名64歲的男性船長28日晚間在港口內一艘工作船傾覆後失踪，其屍體後來被發現漂浮至附近。德島縣上板町一棟兩層民宅頂29日下午倒塌，造成一名80多歲男子死亡。此外，宮崎縣有35人重傷，鹿兒島縣有24人重傷，其他地區也有受傷狀況。

宮崎、鹿兒島、大分等縣從清晨到29日上午，陸續出現由一系列發育良好的雨雲組成的線性雨帶。宮崎縣蝦野市截至晚上9點20分的48小時內降雨量達815毫米。鹿兒島縣枕崎市中午12點55分左右觀測到最大瞬時風速每秒51.5公尺。

大分縣由布市宮川發生洪水。包括該市、宇佐市、國東市、豐後高田市已進入最高級別的緊急安全五級警戒狀態。

當日夜間，香川縣、德島縣、兵庫縣和淡路島附近形成線狀雨帶。香川縣東香川市截至下午6點35分降雨量為103.5毫米；兵庫縣南淡路市截至晚上8點25分，降雨量為116.5毫米。

東海地區至30日上午、九州北部及山口縣至當天、四國至晚上可能出現線性降水帶。

29日晚上11點，10號車緩慢地往東北偏北移動，靠近熊本縣玉名市。中心氣壓990百帕，最大風速30m/s，最大瞬時風速40m/s。風速25m/s以上的暴風區為半徑110km以內，風速15m/s以上的強風區為半徑390km以內。

截至31日午夜的24小時預計降雨量為四國400毫米、東海和九州北部300毫米、關東甲信250毫米、近畿和中國200毫米、九州南部150毫米。此後，直到9月1日午夜，東海和近畿地區降雨量相同，其中四國地區降雨量為300毫米，關東和甲信地區降雨量為200毫米，中國地區降雨量為150毫米。



工人們正在搬運被10號颱風吹走的物品＝29日下午、宮崎市



受10號颱風影響，車輛滯留在淹水的道路上＝29日下午、熊本縣玉名市（一部份畫像經過處理）



境川（右）因10號颱風而氾濫＝29日下午、熊本縣玉名市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]