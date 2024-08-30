10號颱風珊珊橫掃九州北部＝關東以西地區持續大雨、嚴防山崩、洪水

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10號颱風珊珊30日凌晨至凌晨穿過九州北部，進入瀨戶內海。雖然風暴區域已經消失，但移動緩慢，不僅在九州、西部中國地區和四國地區，而且在關東、東海和近畿地區也造成了局部性大雨。日本氣象廳持續呼籲嚴格警惕土石崩落、低窪地區洪水和河水上漲。

如果颱風不再進一步減弱，預計到31日將向四國附近東移，到9月1日上午在近畿地區附近轉變為熱帶氣旋。從關東地區到近畿地區的大雨，也是由太平洋高壓邊緣順時針流動的溫暖潮濕空氣造成的。

宮崎縣、鹿兒島縣、大分縣、香川縣、德島縣、兵庫縣29日出現由一系列已開發雨雲組成的線性降水帶。氣象廳稱，四國地區的災情可能持續到31日早上，東海和近畿地區的疫情可能持續到30日夜間到31日早上。

東京八王子市30日中午12點20分止的6小時內降雨量達203毫米。北九州市小倉南區截至上午7點30分的24小時內降雨量達474毫米，都創下兩項降雨量新紀錄。埼玉縣川越市和神奈川縣二宮町一度進入五級警戒狀態，這是緊急安全中最高的級別。

30日上午11時，10號飛機以每小時15公里的速度向東北方向行駛，飛越大分縣東市附近海域。中心氣壓994百帕斯卡，最大風速20m/s，最大瞬時風速30m/s。方圓390公里範圍內出現瞬間風速15公尺以上的強風。

預計截至31日中午24小時，部分地區降雨量較大：東海、四國近畿地區降雨量達300毫米，關東甲信、中國地區降雨量達150毫米，九州北部及南部地區降雨量達100毫米。此後，至9月1日中午，東海地區降雨量為400毫米，近畿地區為200毫米，關東甲信及北陸、四國地區為150毫米，中國地區為120毫米。



人們撐著雨傘在雨中行走＝30日上午、東京都世田谷區



多摩川因颱風氾濫＝30日上午、川崎市高津區

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