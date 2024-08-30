兒童家庭廳統計等待入幼稚園的兒童數量降至2,567人

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兒童家庭廳於30日公佈，截至4月1日，等待進入幼稚園的兒童人數為2,567人，比前一年減少4.2%（113人）。這是自1994年開始調查以來連續第六年減少，也是自1994年開始調查以來的最低數字，其中原因是出生率下降導致學齡前兒童人數下降。另一方面，由於保育人員短缺、以及住房開發導致撫養孩子的家庭大量湧入，讓一些地區的等待兒童數量增加。

按城市劃分，87.5%（1,524個城市）的名單上沒有待機兒童。待機兒童上約60%的兒童集中在東京都首都圈、近畿地區和其他指定城市等都市地區。

等候名單上兒童最多的地方政府是大津市，有184名兒童。其次是兵庫縣西宮市，有121人，其次是三重縣四日市市，有72人。依年齡劃分，84.8%的兒童為1歲或2歲。

托兒服務提供者（包括企業贊助的托兒服務提供者），數量比前一年減少約9,000人，至約3,21萬9,000人。另一方面，申請者人數約279萬7000人，在人口稀少地區等地方仍有幼稚園短缺現象。



幼稚園兒童和保育人員在橫濱市有執照的托兒所吃午餐（AFP時事）（資料照）

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