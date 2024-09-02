10號颱風珊珊轉為熱帶氣旋＝致7人死亡、1人失蹤、127人受傷

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10號颱風珊珊，於1日中午在東海道沿岸轉為熱帶氣旋，緩慢地往西北移動。除了熱帶氣旋的雨雲外，溫暖潮濕的空氣從太平洋反氣旋邊緣流入，導致從東海地區到關東地區的地方出現間歇性大雨。由於迄今為止的大雨，讓地面變得鬆軟，日本氣象廳敦促日本東部和西部地區繼續保持土石崩落的高度警惕，並警惕低窪地區和河川的洪水。

根據總務省消防廳消息，截至1日下午4點，14個都道府縣已造成7人死亡、1人失蹤、127人輕傷或重傷。

靜岡縣伊豆市8月25日下午6點至9月1日下午3點的總降雨量為995毫米，約為8月同月平均降雨量的2.5倍。神奈川縣小田原市，截至1日上午7點30分的72小時降雨量達529.5毫米，創有紀錄以來最大降雨量。

三重縣大台町，大谷川有洪水危險，因此臨時發布了緊急安全警報，這是五個警報級別中的最高級別。

截至2日下午6點的24小時預計降雨量，東海地區為150毫米，近畿地區為120毫米，關東甲信地區為100毫米，北陸地區為80毫米。

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