東京都內建築工地混凝土塊掉落砸中保全致不幸身亡

Newsfrom Japan

9月2日上午9點25分左右，東京都港區芝大門一處工地現場，有目擊者撥打110稱，「有物體從大樓頂部墜落，一名保安受傷。」根據警視廳愛宕警察署稱，一塊疑似外牆的混凝土掉落，砸中一名正在指揮交通的男性保全。該男子被緊急送往醫院，當時處於昏迷狀態，頭部流血，但在大約三個半小時後死亡。

死者是居住足立區中川的保全員橫山雅則（67歲）。這些混凝土碎片似乎是從建築物五樓周圍的高處，突破建築圍牆後掉落。警方正在調查具體原因。

根據事故發生時在附近的一名保安同事（56歲）稱，橫山當時正在清掃街道，突然外牆剝落，有一塊像石頭一樣的東西掉下來。普通路人也有可能被砸中，並表示：「我沒有意識到發生了什麼，因為它發生太瞬間了。我沒想到會發生這樣的事情。」

根據現場張貼的標牌，拆除工作於4月開始。預計將蓋一座新的12層辦公室建築，其建設工作計劃於明年1月開始。

事發現場位於都營三田線御成門站東南方約200公尺處，周圍都是建築物和飯店等地區。



據了解是外牆的混凝土碎片掉落處的拆除工地＝2日上午、東京都港區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]