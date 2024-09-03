今年夏天氣溫創有紀錄以來最高＝不輸去年的「異常天氣」—近海水溫再創新高

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日本氣象廳於2日宣布，日本今年夏季（6月至8月）的平均氣溫與去年夏季一樣，為1898年開始統計以來的最高值。根據全國15個受都市化影響較小的地區觀測，平均氣溫較常年（截至2020年30年平均）偏高1.76度，與去年持平。

日本週邊海域夏季海面溫度，也比正常水準高出1.5度，創下1982年有統計以來的新紀錄。

氣象廳召開異常氣象分析檢討會。會長中村尚（東京大學教授）召開記者會表示：「可以肯定地說，由於全球長期暖化和高溫，今年日本的氣溫也異常升高。日本附近海域的海面溫度已經消失。因此未來更有可能出現前所未有的高溫。」

依照月份來看，7月全國平均氣溫較常年同期偏高2.16度，創歷史新高。6月和8月是有紀錄以來的第二高。

另一方面，東海、近畿、中國、四國、九州北部、九州南部、奄美等地的夏季平均氣溫，創下了1946年開始統計以來的新紀錄。關東甲信和沖繩並列歷史新高。北海道、東北和北陸的比率則位居第二。這些數值是基於全國149個點所得到的觀測值。



日本氣象廳異常氣象分析檢討會會長中村尚，就今年夏季創紀錄高溫召開記者會＝2日下午、東京都港區的氣象廳內

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