林芳正宣布參選自民黨總裁選舉＝提出省廳重組與修憲

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自民黨官房長官林芳正（63歲）於3日在國會內召開記者會，宣布參選黨總裁選舉（12日公佈，27日投開票）。針對派系私用資金事件，他呼籲「將盡力恢復對黨的信任，恢復能夠贏得人民同情的政治。」同時表達重組中央部會和修改憲法的願望。這是該黨第四位正式宣布參選人士。幹事長茂木敏充（68歲）預計將於4日舉行參選記者會。

林芳正指出，「提高政治資助的透明度，並消除灰色地帶非常重要。」對於審計政策活動資金使用情況的第三方組織，他表示，「我們會考慮效仿美國聯邦選舉委員會（FEC），設立一個獨立的行政機構。」他認為透過審查黨對黨員補貼的分配，「希望減少對黨收入的依賴。」

對於與事件相關的成員的處置，前秘書長石破茂（67歲）曾提到相關成員往後的選舉將受到參選限制。林芳正表示將謹慎回應，他說：「有黨紀委員會的（紀律處分）和黨的調查。我們必須先尊重規則。」

關於行政改革，林芳正解釋說，「一府十二省廳制度實行已有20多年了。希望對其進行徹底審查，並開始討論有關部委和機構的重組問題。」有關經濟和財政管理，林芳正澄清說，「經濟取決於財政。必須毫不猶豫地採取必要的財政刺激措施來改善經濟。」他支持向成長型經濟轉型，並說：「希望能盡快宣布結束通貨緊縮。」

對於該黨的修憲政策，林芳正表示有意在總裁三年任期內向國會提出修憲法案。對於已婚夫婦可選擇的分姓制度，林芳正表示，他個人的看法是「有這個制度很好”，但他有責任收集各種意見並達成一個大略共識。」

茂木敏充則是在3日的記者會上表示：「重要的是不僅要對日本的未來提出清晰的願景，而且要落實它並產生成果。」外務大臣上川陽子（71歲）則在記者會上表示，「我們將確定20名推薦人選。必須做出最後的調整。」



內閣官房長官林芳正宣布競選自民黨總裁選舉＝3日下午、國會内

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