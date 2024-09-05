茂木敏充出馬參選自民黨總裁＝矢言推動「零增稅」，3年任期給出成果

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自民黨幹事長茂木敏充（68歲）於4日在東京舉行記者會，宣布參選黨總裁選舉（12日公佈，27日投開票）。他強調將「實行零加稅政策」，並宣稱：「如果在（總裁任期內）三年內沒有取得成果，我將承擔責任。」有鑒於派系私用資金基金醜聞，他也宣稱將取消政策活動費。

茂木是第五位發表正式參選聲明的人，這也是他首次接受挑戰。前環境大臣小泉進次郎（43歲）則定於6日舉行記者會，因此候選人數肯定會超過5人，為1995年通過現行規則以來的最高數字。

茂木則宣稱：「我們的首要任務是提高成長潛力和生產力，並增加每個人的收入。」他並表示，由於經濟成長帶來的稅收和非稅收入的增加，「是可能確保數兆日圓」的財政資源，因此呼籲「我們將暫停防衛稅的增加和育兒支援各1兆日圓的額外負擔」。

在政治改革方面，茂木主張對政黨資金募款派對將課所得稅的政策，聲稱要「視覺化」該黨的總收入和支出，並「創造一個全新的自民黨」。不過對於被揭發政治資金未列入記載的下屆眾議院選舉的親安倍議員是否能參加競選一事，則是稱「交由總部嚴格決定是否予以認證」。

有關經濟振興，茂木說明除了建立國家韌性外，資源將優先用於經濟、能源和糧食等「三個安全領域」。他並說「絕對會在六個月內宣布通貨緊縮結束」。

他並對總裁選舉中的另一個課題：收緊金融所得稅表示反對看法，並稱「這不是正確的政策方向」。

對於黨內仍在爭議的「夫妻分姓制度」，茂木敏充指出「培養和鞏固輿論很重要」。為了支持地方政府的育兒支援措施，他宣布打算利用與故鄉納稅相同的機制，建立一個新的「兒童基金」。

茂木也表示從5日起，擔任幹事長的權力將下放給首相岸田文雄（黨總裁）。

本次總裁選舉中討論的名字已經超過10個。外務大臣上川陽子（71歲）對記者談到爭取20名推薦人一事時表示，「已經快到了，縱使仍有困難，但我會以不同方式突破這道障礙」。



在記者會上宣布參加自民黨總裁選舉的幹事長茂木敏充＝4日下午、東京都港區



回應記者團採訪的外務大臣上川陽子＝4日下午、外務省

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