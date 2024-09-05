白俄羅斯電視台聲稱「日本特工」被拘留＝受俄羅斯影響的烏克蘭鄰國

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白俄羅斯國家電視台於4日報導稱，「（該國）歷史上首次，日本情報機構的活動遭到挫敗，一名日本特工被拘留」。新聞中介紹5日播出的紀錄片節目的部分片段，稱該男正在烏克蘭邊境活動，但是真正狀況為何仍不得而知。

日本外務省5日宣布，一名50多歲的日本男子在7月初被白俄羅斯當局拘留。他因違反國內法而被拘留，但具體指控不明。日本政府相關人士會見了該男子，並確認他的健康狀況。目前正在確認此人與白俄羅斯國家電視台報導的「特工」是否為同一人。

白俄羅斯多年來一直由被稱為「歐洲最後的獨裁者」的盧卡申科總統統治。它同時是不斷入侵烏克蘭的俄羅斯的軍事盟友，並受到普丁政權的強大影響。

影片中，一名自稱「Nakanishi Masatoshi」的亞洲男子面對鏡頭用俄語說：「我的活動可能對白俄羅斯構成危險」。在某些場景中，當局似乎正在監視該嫌疑人，因為他「在被拘留之前」拍攝了軍事設施和其他設施的照片。

在白俄羅斯，一名母親是日本人的男子因參與抗議2020年總統選舉結果等，於2022年被判處有罪處以16年監禁。最近，一名德國男子於6月下旬，因「恐怖主義」罪名被拘留並被判處死刑，但作為交換條件，他於8月1日被赦免並返回德國。該德國男子也「出現」在七月底播出的一部白俄羅斯國家電視紀錄片中。



記者会見する林芳正官房長官＝５日午前、首相官邸

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