悠仁親王年滿18歲，正式成年＝稱「想多學習並更成長」

Newsfrom Japan

秋篠宮親王的長子悠仁親王，6日迎來18歲生日。他透過宮內廳一份文件中，發表他對成為成年人的想法，並記述道：「我想加深學習並成長。」

這也是繼1985年，其父親秋篠宮親王成年後，再有皇室男性成員成年，至今已時隔39年。悠仁親王目前正在筑波大學高中（東京都文京區）就讀三年級，正在準備選擇自己的職業道路，他的成年儀式將於2025年3月高中畢業後，在適當的時候舉行。

文件中，悠仁親王回望過去道：「我上幼稚園、小學、中學的日子似乎就在不久前」，並補充稱，「時間過得真快」。

他也表達了對秋篠宮親王夫婦、姊姊小室真子和佳子內親王的感謝，並表達了自己的感受稱：「這是我在學校的最後一年，我要珍惜我高中所剩的學校生活，同時努力實現我的下個道路。」

根據宮內廳透露，去年一年，他在二年級學生的秋季學校旅行中訪問沖繩縣，了解了和平，甚至體驗偏遠島嶼的民宿。在高中的「綜合研究時間」期間，他研究「適合蜻蜓產卵的植物」的主題，並在二月進行海報展示。

他對研究昆蟲及其棲息地的「自然誌」有著濃厚的興趣，並計劃進入一所可以研究這一領域的大學。儘管由於學習的原因，他的觀察頻率減少，但他仍繼續觀察蜻蜓。

他持續關心能登半島地震災民的生活，4月份，他們的家人曾受到日本童子軍的青年，有關災區支援活動的說明。



秋篠宮長子悠仁慶祝18歲生日＝7月15日、東京都港區赤坂御用地（宮内廳提供）



秋篠宮的長子悠仁親王正在觀察自己種植的植物香蒲＝7月15日、東京都港區赤坂御用地（宮内廳提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]