小泉進次郎出馬參選總裁＝提出提前解散國會來考驗黨的民意

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前自民黨環境大臣小泉進次郎（43歲），9月6日上午在東京舉行記者會，正式宣布參選該黨總裁選舉（12日公佈，27日投開票）。這也是小泉首次參選總裁大位。針對派系私用資金事件，小泉宣稱「我將會盡快解散眾議院，並詢問國民的信任」。小泉並宣布，對涉及私用資金的國會議員的選舉正式承認一事，將「由新的執行委員會嚴格判斷」，同時將會考慮到問責制、和努力防止其再次發生。

小泉還解釋說，相關議員在獲得選舉信任之前不會被任命擔任重要職位。為了使過往政治經費更加透明，他也提倡提議取消政策活動費、並公開調査研究廣報滯在費（以前稱文書通信交通滯在費）的使用情況。

而提倡「沒有神聖領域的規制改革」一案，小泉主張對員工解僱規定進行審查、並徹底取消過往的共乘禁令。小泉強調將向國會提交法案，希望引入可以選擇式的「已婚夫婦分姓」制度，而在該法案採掘後，法案也不受自民黨的黨異拘束。他並宣布如果成為首相，將立即指示經濟改革法案。

小泉也明確表示，將「基本延續」岸田政府的經濟政策，例如鼓勵企業薪資上漲。他並透露了對消費稅削減呈否定看法。

小泉並將修憲視為「首要課題」，並提到自衛隊需要明確註記等議題，呼籲舉行二戰後首次全民公投。小泉說，為了解決北韓綁架日本公民的問題，他將舉行「同年代最高領袖直接會面」。

對於參拜靖國神社一事，小泉僅表示會做出「適當決定」。

迄今為止，已有5人正式宣布參選總裁選舉，其中包括前幹事長石破茂（67歲）和數位大臣河野太郎（61歲），小泉是本屆第6位宣布參選的人。這是自1995年採用現行規則以來的最高數字。



前環境大臣小泉進次郎就參選自民黨總裁舉行記者會＝6日上午、東京都千代田區

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