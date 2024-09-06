【巴黎帕運】輪椅網球上地和田中搭擋奪金、男子視障門球首次奪金

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【巴黎時事】巴黎帕運會於5日迎來第9天賽事，上地結衣（三井住友銀行）和田中愛美（長谷工）奪得女子輪椅網球雙打冠軍。決賽對荷蘭組合中，她們先以4-6、7-6兩盤後，最後以10-8拿下最後一盤。這是日本女性在輪椅網球比賽中獲得的首枚金牌。男單半決賽中，小田凱人（東海理化）以6-2、7-5擊敗阿根廷選手古斯塔沃・費南德斯，晉級決賽，至上確定獲得銀牌以上獎牌。

日本男子視障門球隊，在決賽中以加時賽4-3擊敗烏克蘭隊，首次奪得冠軍。在女子桌球單打（智力障礙）中，和田Natsuki（內田洋行）獲得金牌，古川佳奈美（En Communications）則是獲得銅牌。

女子48公斤級柔道組（全盲）半谷靜香（豐田Loops）和男子400公尺田徑比賽（視障T13）福永凌太（日本體育科學大學研究生院）都獲得銀牌。日本混合硬地滾球隊（腦性麻痺）在銅牌戰中擊敗韓國隊獲得銅牌。



奪得女子雙打金牌的上地結衣（左）、田中愛美搭擋＝5日、巴黎



男子視障門球日本隊奪得金牌＝5日、巴黎



獲得女子單打金牌（智力障礙）的和田Natsuki＝5日、巴黎

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