巴黎帕運會結束＝日本獲41面獎牌、下屆在洛杉磯

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【巴黎時事】巴黎第十七屆夏季帕運會，這一身障運動員的體育盛典於當地時間8日正式落幕，閉幕式在巴黎郊區聖但尼的法國體育場舉行，為第12屆夏季帕運會畫上圓滿的句點。

這是夏季帕運會首次在法國舉行，其口號與8月11日結束的奧運會相同，即「廣泛開放的帕運會」，共有22個大項、549個小項運動。來自168個國家和地區的約4,400名運動員和難民代表隊齊聚一堂，人數創下歷史之最，其中女運動員比例約為45%，為歷屆最高。

日本共有175名選手參賽，創下海外大賽參賽人數最多的紀錄，並獲得41枚獎牌（14枚金牌、10枚銀牌、17枚銅牌）。雖然金牌總數比2004年雅典帕運的52枚金牌有所減少，但比上屆東京帕運的13枚金牌還要多。持續入侵烏克蘭的俄羅斯、及其盟友白俄羅斯的大約90名運動員則作為「個人中立運動員（NPA）」參加大賽。

2028年的下屆比賽將在美國洛杉磯舉行，也是該市首次舉辦。帕運會會旗由巴黎市長安妮·伊達爾戈正式移交給洛杉磯市長凱倫·巴斯。



閉幕式上燃放煙火＝8日、聖但尼



下屆主辦城市洛杉磯市長凱倫·巴斯在閉幕式上揮舞帕運會旗＝8日、聖但尼（路透時事）

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