真田廣之主演《幕府將軍》榮獲美國艾美獎14 項獎項

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【矽谷時事】被認為是美國電視界最高榮譽的「艾美獎」部分類別得獎於8日揭曉，真田廣之所主演的電視劇《幕府將軍》實現包攬14項大獎的壯舉，創歷屆艾美獎獲獎最多紀錄。獲獎主要是技術和藝術相關的部門。15日的頒獎典禮上，最佳影片、最佳男主角等主要獎項將會揭曉。

《幕府將軍》獲得本屆最多提名，共獲得22個類別的25項提名，其中包括15日將宣布的提名在內。8日公佈其中16個類別的獎項，並在電視劇選角、攝影、化妝等類別中獲獎。

在15日公佈的獎項類別中，除了最佳影片和最佳導演之外，真田廣之也名列最佳男主角提名，澤井杏奈也獲得最佳女主角提名。最佳男配角獎則有淺野忠信和平岳大等列名其中。

《幕府將軍》改編自詹姆斯·克拉維爾的同名小說，描繪戰國時代的霸權鬥爭。該劇自二月開始發行後就大受歡迎。

當天的獲得獎項第二多的是喜劇《大熊餐廳》，該劇以七項大獎的成績名列獲得第二多殊榮。



出演電視劇《幕府將軍》主角的演員真田廣之＝6月11日、美國洛杉磯（AFP時事）

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