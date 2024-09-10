加藤勝信出馬參選自民黨總裁＝強調「國民所得倍增」的第八位參選者

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前自民黨官房長官加藤勝信（68歲），9月10日上午在國會召開記者會，正式宣布參選該黨總裁選舉（12日公佈，27日計投開票）。有鑑於其他國家都在調整工資，加藤強調「首要任務是讓國民所得倍增。」表示將盡快制定以災害應變為中心的經濟對策。這是加藤首次參選總裁，同時是第八位宣布參選的人。

加藤勝信指出，「所得倍增是迫不及待地事，我會以堅定的決心努力工作，確保日本國民過上富裕的生活。」為了實現所得倍增，他提出「日本總活躍計劃」，並提出了「三個零」政策，以消除學校午餐費、兒童醫療費和生育費負擔。加藤表示，他將編制一份「大膽的補充預算」來支持經濟措施，並爭取早日頒布。

對於派系私用資金事件，加藤宣布將「鼓勵相關國會議員履行說明的責任」。他並稱「該黨應該考慮將未記錄的金額退還國庫」。為了加強災難應對，包括恢復和重建，加藤呼籲建立一個由首相直接控制的「危機管理廳」。

關於總裁選舉中爭論焦點之一的已婚夫婦可選的別姓制度，加藤解釋說，「家族同姓應該維持。但是婚前『舊姓續稱制度』也是可行的，婚前姓氏也可作為法定姓氏」。而對於放寬裁員規定，他則是持謹慎態度，稱「還沒有看到轉職者薪水調漲的實際情況。現在還為時過早」。



前內閣官房長官加藤勝信在記者會上宣布競選自民黨總裁選舉＝10日上午、國會内

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