公明黨代表山口那津男宣布退任＝後任為石井啓一

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公明黨代表山口那津男（72歲）於10日在記者會上宣布，因任期屆滿，將不會參加18日宣布的代表選舉，並宣布打算在本任期結束後退任。而幹事長石井啟一（66歲）決定參加代表選舉，這是自2009年以來，該黨15年來首次更換代表。

山口的任期已來到八屆，是該黨自1998年重建以來最長的任期。山口先生在記者會上談到了首相岸田文雄（自民黨總裁）宣布退出選舉和立憲民主黨代表選舉時強調，「政界正在掀起世代更替的浪潮」。並稱「我們也培養了中期和年輕人才，現在有能力組建一支新團隊」。對於明年夏天他將迎來參議院選舉，他僅說：「我想在最終時做出自己的決定」。

新的黨代表選舉，除了石井之外沒有其他人參加，其代表任命已於18日得到確認，並將在28日的黨代表大會上正式當選。

公明黨正在安排新任幹事長，預計將由62歲的選對委員長西田實仁接替石井。為了重振執行部門的年輕活力，著眼於未來，該黨也正在考慮任命中間世代成員擔任黨幹部。

石井啟一過去以高水準的實務能力聞名，但也有人指出，他與自民黨的聯繫薄弱，缺乏溝通能力，也是問題所在。山口在2022年的最後一次黨代表大會上曾尋求由石井接替位置，但由於2023年即將舉行的統一地方選舉等因素，具有穩定感的山口最後繼續留任，並繼續擔任主席至今。

以比例代表制從北關東區域選出的石井，將在下屆眾議院選舉中挑戰埼玉縣第14選區。2009年眾議院選舉中，包括時任眾議員太田昭宏在內的公明黨高層相繼落敗，黨內有人表示，「若是石井先生沒有保住席位。出現什麼情況，那恐是一場災難」。由於自民黨派系私用資金醜聞，讓執政黨面臨嚴厲批評，下次眾議院選舉很可能成為新任執行部門的首次考驗。



公明黨代表山口那津男宣布辭去黨代表職務＝10日上午、國會内

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