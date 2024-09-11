富士山首次夏季限制登山人數結束＝未出現混亂

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富士山於10日，正式關閉山梨縣和靜岡縣的登山道，標誌著夏季登山季節的結束。為防止危險的「單日來回攀登」和擁擠等，山梨縣實施每天上山人數限制為4000人，每人收費2000日圓。靜岡縣也開始運作事先預先註冊系統。除了兩縣的登山人數與去年相比有所減少之外，「相當一部分危險的登山活動已經消失」（山梨縣知事長崎幸太郎），這表示已經產生一些防止過度旅遊（旅遊污染）對策下的影響。

約60%的富士山登山客使用吉田口登山，山梨縣在五合目處設置了臨時出入口。該區域從下午4點至凌晨3點間關閉，以防止出現人們單日來回攀登。去年有五天登山單日人數（不包括山間小屋使用者）超過4000人，但今年都沒有超過，也都能在準時時間內關門。

山梨縣一位代表10日表示，「我們沒有遇到任何大麻煩，實現控制登山人數的目標。這些規定確實有效」。

同時，決定暫時不頒布規定的靜岡縣，已強制要求登山者在預先登記過程中，先觀看有關登山規則和禮儀的影片。根據縣政府稱，經過富士宮線、禦殿場線、須走線等通過五合目的登山客中，有70%完成事前登記，相關負責人表示：「這是我們首次在舉措上取得的巨大成功」。

不過，單日來回登山、夜間攀爬等行為並未消失，本季死亡事故為5起，遠多於往年。鈴木康友知事10日在記者會上表示，「雖然違反禮儀的登山者數量有所減少，但尚未降至零。我們將繼續提高相關認識、並敲響警戒提醒旁人」。



隨著夏季登山時期結束，吉田口五合目臨時門正式關閉＝10日下午、山梨縣富士吉田市

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