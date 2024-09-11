NHK會長等人繳納薪資、擔當理事辭職＝中文新聞廣播問題

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NHK於10日發佈聲明稱，針對一名中國男性外部工作人員（48歲）在國際廣播電台等中文新聞節目中，將沖繩縣尖閣諸島稱為「中國領土」的問題一事，NHK宣布國際廣播負責人傍田賢治理事辭職。會長稲葉延雄、副會長稲葉延雄等4名高階主管，將自願退還1個月50%的薪資。

NHK的國際節目標準，包括確保準確傳達日本政府的官方觀點等項目。本次，該公司表示，「涉及違反本規則的極其嚴重情況」，且事前準備和事後應對都存在問題，將究明責任。此外，包括國際放送局（廣播局）在內的其他五人，也受到了包括減薪在內的懲戒處分。

在記者會上，稻葉會長談到這一事件時表示，「這種情況可以說是廣播遭到劫持。作為會長，我無法忍受」。

相關廣播時間為8月19日。該工作人員在報道靖國神社發現塗鴉財產損失事件時，稱尖閣諸島是「中國領土」，並表示「不要忘記南京大屠殺，不要忘記慰安婦，不要忘記731部隊」。增加了原稿中沒有的陳述。

根據NHK公佈的調查報告稱，在初步會議上，該中國籍工作人員強烈反對，稱「如果繼續用中文播出，個人將面臨危險」。經過後續的交流，他恢復了冷靜，在接近播出時間時仍沒有更換播音員。

NHK附屬機構於2002年與該外派員工簽訂了合約。過去，他曾對自己的待遇表示不滿，並以尖閣諸島為例詢問是否可以拒絕翻譯業務，但在過去三個月的播出中，暫時無法證實他是否有提及稿件中未提及的發言。

8月21日，相關單位解除了與該外派員工的合約。NHK也於本月9日提起訴訟，要求賠償包括聲譽受損在內的損失。



NHK會長稲葉延雄就中文新聞轉播問題致歉＝10日下午、東京都澀谷區



記者會中的NHK會長稲葉延雄＝10日下午、東京都澀谷區

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