紀子妃滿58歲＝對悠仁親王的成年「感慨很深」

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秋篠宮紀子妃11日迎來了58歲生日。此前，她以書面回答了宮內記者會的提問。先前長男悠仁親王也於6日滿18歲，她表示：「我感慨相當深」，並補充說：「我希望他作為一名成年皇室成員能履行職責、珍惜每一個相遇、並累積經驗」。

此外，對於網路上的謾罵，紀子妃也表達自己的感受稱「當我們一家人面臨這樣的情況時，確實很難保持冷靜和擔心，對此感到煩惱」

在文件中，紀子妃也回憶了她與兒子悠仁親王，例如狩獵昆蟲和製作工藝品等回憶。對於高中畢業後的生涯道路，她寫道：「我會尊重長男經過深思熟慮後做出的決定。」

對於二女兒佳子內親王（29歲），她說：「看到她認真對待每項工作的樣貌，讓我受到啟發並從中學習。」談及居住在美國的大女兒小室真子（32歲）時，則寫道「我一直都祝她幸福」。

今年4月訪問金澤市時，紀子妃會見從能登半島地震災區撤離的母親和兒童。她表示：「我發自內心地祝福生活在能登半島、和離開能登半島的人們都能健康。」

自去年年底以來，紀子妃的身體一直不太穩定，今年也缺席一些活動。他在文件中表示，隨著他重新考慮自己的生活和工作節奏，她目前正逐漸康復，並且「儲備更多的體力」。



紀子妃和秋篠宮親王在58歲生日前合影＝8月14日、東京都港區宮邸（宮内廳提供）



秋篠宮紀子妃在58歲生日前拍照。她手裡拿著的是7月造訪岐阜縣時收到的美濃和紙花束＝8月14日、東京都港區宮邸（宮内廳提供）

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