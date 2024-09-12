秘魯前總統藤森去世享壽86歲＝南美洲第一位日裔總統

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【聖保羅時事】1990年成為南美洲首位日裔總統的秘魯人阿爾貝托·藤森於11日去世，享壽86歲。根據當地媒體報道，藤森是在首都利馬的家中去世。大女兒惠子在臉書上寫道：「經過與癌症的長期鬥爭，我的父親最近被上帝召喚，謝謝你，爸爸。」

藤森的遺體將於12日安葬於利馬國家博物館，並於14日移至墓園。惠子說：「我們正在等待每一位想要親自告別的人。」

藤森就任總統10年，當年他用武力解決了日本大使官邸人質危機，在控制通貨膨脹、消滅左翼遊擊隊等方面取得成效。但在藤森因親密幕僚腐敗辭職後，立場發生了徹底的轉變。他被指控侵犯人權，從2005年11月起，藤森大部分時間都在監獄裡度過，當時他試圖從實際上被流放的日本回國，直到2023年12月在特赦下獲釋。今年7月，他一度宣布打算再次參加定於2026年舉行的總統大選。

藤森的父母來自熊本縣，後來移民到秘魯，他也擁有日本國籍，日本名是藤森謙也。曾就讀於莫利納國立農業大學，並擔任母校教授、校長。在1990年總統選舉的第一次決選中，藤森擊敗了未來的諾貝爾獎得主、作家巴爾加斯·略薩獲勝。他從佔人口不到1%的日本血統社群的居民晉升為國家元首。

藤森致力於透過公共工程項目消除農村地區的貧困並穩定經濟，但他的高壓政治手段被批評為「獨裁」。1996年，左翼遊擊隊圖帕克·阿馬魯革命運動（MRTA）的武裝團體襲擊了日本駐利馬大使官邸，最初劫持了600多人作為人質，最後他決定攻堅。藤森政府打破了長達4個月的僵局後，解救剩餘的71名人質。

2000年藤森贏得第三個任期後，其助手的欺詐行為立即被發現。他在出國訪問的日本遞交辭呈後，開始了流亡生活。

即使在秘魯國會投票將他驅逐出公職後，他仍堅稱自己是清白的，而且還表現出對權力的執著，於2006年宣布競選​​總統，但他在從日本回國途中在智利遭到逮捕。2006年，他在軟禁期間與一名日本女商人結婚。2007年，他競選日本參議院選舉失敗。同年9月，他被引渡回秘魯，並因在任期間參與屠殺平民而被判處25年監禁。

在利馬國家警察設施被監禁期間，藤森患上憂鬱症、癌症和血壓異常，並多次進出醫院。2017年底，時任總統庫欽斯基因健康原因決定赦免他，並向全國發佈道歉訊息。大約一年後，法院裁定他的赦免無效，藤森又再次入獄，但憲法法院在2023年12月發布的判決中下令立即釋放他，他最後再度成為自由之身。



秘魯前總統藤森＝家人五月公布的照片（AFP時事）



秘魯前總統藤森（右）和長女藤森惠子＝2006年5月、聖地牙哥（AFP時事）



秘魯前總統藤森＝2009年4月、利馬（EPA時事）

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