自民黨總裁選舉最多9位候選人出馬＝就27日投開票展開論戰

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決定現任首相岸田文雄（自民黨總裁）繼承者的總裁選舉於12日正式公佈，共有9名候選人參選，其中包括2名女性。由於大部分派系解散，候選人人數達到1972年引入推薦制度以來的最高人數。有鑒於派系私用資金醜聞造成嚴重的政治不信任，政治改革和重塑政黨是最大的問題。包含決選投票在內的一場激烈的競選很可能就此展開。將於27日投開票。

候選人依通報順序依序為：經濟保全大臣高市早苗（63歲）、前經濟安保大臣小林鷹之（49歲）、內閣官房長官林芳正（63歲）、前環境大臣小泉進次郎（43歲）、外務省大臣上川陽子（71歲）、前內閣官房長官加藤勝信（68歲）、數位大臣河野太郎（61歲）、前秘書長石破茂（67歲）和秘書長茂木敏充（68歲）。

9位候選人於12日，在黨本部參與政見發表會，闡述自己的發現，每個人都表達了恢復政治信任的熱情。高市強調「黨將重生為國民信賴的政黨」。小林則說：「徹底實施政治經費改革是理所當然的」，林芳正則稱：「將盡全力恢復對黨的信任」。

小泉主張，「黨要真正變革，就必須選出一位能夠以壓倒性優勢加速改革的領袖。」上川則是指出她的參選是「展示黨新形象的一大步」。加藤則表示將退還政治資金平衡報告中未列出的金額以「履行作為政黨的責任」。

河野則是沒有提及私用資金醜聞，而是表示：「希望通過向國民解釋棘手的問題、並進行徹底的討論來贏得信任」。石破則承諾：「將履行我的職責，盡我所能成為讓國民滿意的總裁」。茂木敏充則表示，「將表達創建一個全新政黨的決心」。

總裁選舉將以總共734張選票進行角逐，其中包括367張國會議員選票、以及同等數量的黨員和政黨盟友的選票。黨員和黨友的選票過去是按都道府縣分配的，但從2018年起在全國範圍內統計，按比例分配給每位候選人。

這次，由於候選人數量為9人，第一輪投票中極有可能無人獲得過半數票，將由導致排名前兩位的候選人進行決選。在決選中，每個都道府縣黨部將有各一票黨員跟黨友票。

政府和執政黨正在協調於10月1日舉行的臨時國會會議，以選舉出新首相。有傳言最早將於27日進行眾議院選舉投票。在有關誰將成為「下任總裁」的各種民意調查中名列前茅的小泉和石破兩人，先前都提及提前解散的問題。



自民黨總裁選舉的政見發表會的（左起）經濟安全保障大臣高市早苗、前經濟安全保障大臣小林鷹之、內閣官房長官林芳正、前環境大臣小泉進次郎、外務大臣上川洋子、前內閣官房長官加藤勝信、數位大臣河野太郎、前幹事長石破茂、幹事長茂木敏充＝12日下午、東京・永田町黨本部

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