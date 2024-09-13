養樂多隊青木宣親正式退休＝日美通算2723安打

Newsfrom Japan

在日美兩國職棒共敲出2723支安打、3度榮膺中央聯盟打擊王的養樂多燕子隊外野手青木宣親（42歲），13日宣布將在本賽季結束後退休。在當天的記者會上，青木表示，「我決定在2024賽季結束後正式退休」。

青木本季以棒球界最年長的外野手身分迎接第21年，出賽61場比賽，敲出20支安打。本季的打擊率僅為0.192，8月5日起青木從出賽選手名單中抹消。

青木從宮崎日向高校和早稻田大學畢業後，於2004年第四輪選秀加入養樂多隊。以嫻熟的打擊控制著稱，在日美合計的安打總數在日本選手歷史上排名第五。他並於2005年、2007年、2010年奪得打擊王。他的快腿也很知名，曾於2006年贏下盜壘王。

青木從2012年開始挑戰美國職棒大聯盟，並遊走釀酒人隊和皇家隊等七支球隊。青木於2018年重返養樂多，為2021年球團的日本一冠軍和2022年中央聯盟二連霸冠軍等做出貢獻。他在日職總共敲出1949支安打，在大聯盟總共敲出774支安打。

青木曾是2006年和2009年連續兩屆奪下世界棒球經典賽（WBC）冠軍的成員，並於2017年持續入選出賽。他也是2008年北京奧運棒球隊成員。

在日本職棒方面，青木生涯總共出賽1713場，打擊率為0.313，擊出145支全壘打，打點667分。在大聯盟中打了759場比賽（包括一場作為投手出賽），打擊率為0.285，擊出33支全壘打，打點219分。（截至12日為止記錄）。



養樂多隊青木宣親召開退休記者會＝13日、東京都港區

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]