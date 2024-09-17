《幕府將軍》榮獲艾美獎史上最多18個獎項＝真田廣之獲得最佳男主角等

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【洛杉磯時事】被認為是美國電視界最高榮譽的第76屆艾美獎，於15日（日本時間16日）在加州洛杉磯舉行，由真田廣之主演並參與製作的《幕府將軍》榮獲最佳劇集獎。除了導演獎之外，該片還成為第一部獲得最佳男主角（真田）和最佳女主角（澤井杏奈）的日本電視劇。包括之前公佈的技術和美術類別在內，該劇總共贏得18個獎項，是有史以來單一聚集最多獎項作品。

《幕府將軍》是根據英國作家詹姆斯・克拉維爾的小說改編，講述戰國時代武將之間爭奪霸權的人間戲劇。儘管這是部雄心勃勃的作品，其中70%的對話都是日語，但它表現出日語也可在影片製作現場使用，取得了巨大的成功。

真田在領獎後的致辭中，向那些參與時代劇創作的人們致敬，並用日語說道：「我從你們那裡繼承的激情和夢想已經跨越了海洋，超越了國界」。

淺野忠信和平岳大也獲得了最佳男配角獎的提名，但最終沒有獲獎。

《幕府將軍》在先前8日公佈的技術和美術類別中已獲得14個獎項。日本人共有18個類別、9位得獎者。好萊塢製作團隊和大量日本工作人員和演員齊心協力，完成了一個「奪取天下」的壯舉。該作品自2月公開以來佳評如潮，目前已確定有續集。



真田廣之以電視劇《幕府將軍》獲得第76屆美國艾美獎最佳男主角獎＝15日、美國洛杉磯（AFP時事）



澤井杏奈以電視劇《幕府將軍》獲得第76屆美國艾美獎最佳女主角獎＝15日、美國洛杉磯（AFP時事）



電視劇《幕府將軍》榮獲第76屆美國艾美獎四大獎項後，真田廣之（前排中）捧起獎盃＝15日、美國洛杉磯（AFP時事）



《幕府將軍》裡演出的真田廣之（左）與澤井杏奈 (C) Courtesy of FX Networks



公開上映版《幕府將軍》裡的真田廣之 (C) Courtesy of FX Networks

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