厚生勞動省統計100歲以上人口突破9萬5000人＝連續54年增加

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厚生勞動省於17日公佈，截至15日，全國100歲以上人口已上升至9萬5119人，連續54年創歷史新高。根據居民基本台賬統計，女性有8萬3958人，比去年增加2980人，約佔總數的88%。

1963年開始統計時，百歲以上人口為153人，1981年增加至1000多人，1998年突破1萬人。2012年數字過5萬，2022年超過9萬。

每10萬人中100歲以上高齡人口為76.49人。以都道府縣劃分，島根縣的人口數連續12年最高，達159.54人。其次是高知（154.20人）和鹿兒島（130.73人）。埼玉縣的人數最少（45.81人），其次是愛知縣（48.80人）和千葉縣（52.60人）。

日本最年長的女性是糸岡富子（兵庫縣蘆屋市），現年116歲。最年長男子名叫水野清隆，110歲（靜岡縣磐田市）。

今年將有4萬7888人年滿100歲。符合條件的人都會收到祝賀信和銀杯。



糸岡富子慶祝116歲生日＝5月23日（兵庫縣蘆屋市提供）

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