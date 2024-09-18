GU紐約常設店於19日正式開幕＝首家亞洲以外地區店面

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【紐約時事】休閒服飾巨頭迅銷旗下的品牌「GU」將於19日在紐約開設美國首家常設店。網路商店也將同時開業，送貨範圍將覆蓋美國各地。這是GU在亞洲以外的第一家常設性商店。店家的想法是以此為契機，擴大海外開店規模。

銷售面積950平方公尺。新店所在的曼哈頓南部Soho區服飾店林立，被譽為時尚文化中心。

該商店還推出跨性別服裝，例如讓女性模特兒穿上男士褲子和襯衫。該店銷售的產品與日本商店幾乎相同，但考慮到了當地人的喜好，例如改變某些產品的既有長度。截至目前，GU已在紐約設立期間限定店面和產品研發基地。

在16日的預展中，社長柚木治強調，公司的優勢在於能夠在價格上漲的情況下，縮小產品數量，提供低價、高品質的產品。柚木治指出，集團旗下的優衣庫在美國擁有61家門市，並且正在向歐洲擴張，他並表達了自己的熱情稱：「希望將來將GU擴展到同一市場規模」。



GU常設店19日在紐約SoHo區開業＝16日



在店內預展中接受採訪的社長柚木治＝16日、紐約

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