北韓再度發射多枚短程飛彈＝可能已落入專屬經濟區之外

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【首爾時事】根據韓國軍方消息，北韓於18日上午6點50分左右（同一時間）從平安南道西部价川附近，向東北方向發射了數枚短程彈道飛彈。日本防衛省也同時宣布，分別於上午6點53分和7點23分左右從北韓內陸發射了多枚彈道飛彈。目前尚未證實是否進入日本專屬經濟區（EEZ）。

根據韓國軍方稱，飛彈飛行約400公里。日本政府稱，尚未確認飛機或船隻受損。

防衛大臣木原稔告訴記者稱，「彈道飛彈的發射是明顯違反聯合國安理會決議，是完全不可接受的」。政府透過外交管道向北韓提出抗議。日本、美國和韓國三國負責北韓事務的高級官員透過電話譴責此舉稱「威脅到該地區和國際社會的和平與安全」。重申三個國家之間的合作。

針對本次發射，岸田文雄首相表示：（1）將盡最大努力收集和分析訊息，為國民提供及時、準確的情報；（2）將徹底確認飛機和船舶的安全；以及（3）會為突發情況做好準備，首相指示官方要採取最大限度的預防措施。



防衛大臣木原稔就北韓發射彈道飛彈問題接受媒體採訪＝18日上午、防衛省

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