8月訪日遊客人數來到293萬人次＝創歷史新高、中國等遊客人數持續成長

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日本國家觀光局於18日公佈的8月份訪日預計外國遊客人數（推算值）為293萬3000人次，較去年同月增加36.0%。由於中國、台灣和美國的成長，創下該月有史以來的最高水準。但受7號颱風「木蘭」影響，航班取消，單月遊客人數六個月以來首次跌破300萬人次。

與新冠疫情前的2019年8月相比，數字成長了16.4%。這是訪日外國遊客連續第7個月創歷史新高，今年累計突破2400萬人次。日本觀光廳長官秡川直也在記者會上表示，「除非發生重大事故，否則目前的趨勢將持續下去」，並表示希望今年能創下新高。

按照國家與地區劃分，中國人口最多，為74萬5800人，成長2.0倍。邊境管制的放寬和航班（包括區域航線）的增加等起到一定作用。

其次是韓國、台灣、香港和美國。台灣成長了42.4%，美國成長了25.8%。義大利和西班牙也創下單月歷史新高。



參觀東京淺草寺的外國遊客＝7月17日、東京都台東區（EPA時事）

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