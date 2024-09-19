日本男童學生於深圳遭刺殺後身亡＝腹部受重傷，各地日本人學校強化警備

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【深圳時事】一名日本男孩在廣東省深圳市一所日本人學校上學途中，時被一名男子持刀刺傷，該童於19日凌晨（日本時間相同）死亡。日本駐廣州總領事館總領事貴島善子當天上午向記者宣布這一消息。男孩於18日上午遭到攻擊，一度在當地醫院接受治療。

根據當地警方和中國外交部消息，這名10歲男孩在上學途中，在距校門約200公尺處被一名男子刺傷。男子44歲，並當場被捕。

貴島善子稱：「我非常悲傷，無法用語言表達我對他家人的感受。我謹表示衷心的哀悼。」她並稱受害者腹部被刺傷，但更多細節將不會提供。

深圳日本人學校本週將停課，使館將與學校共同考慮孩子及其家長的心靈照護。駐中國大使金杉憲治也緊急趕赴深圳，指揮現場工作。日本駐北京大使館則於19日下半旗哀悼。

在中國，江蘇省蘇州市於6月也曾發生事件，一對日本人母子被正在等日本學校校車的男子持刀砍傷，一名中國女車掌被刺死。中國各地的日本人學校都加強安全措施。

18日晚，貴島善子會見了深圳對外聯絡點外事辦公室主任曹賽先，要求最大限度地照料男孩家屬並給予最大支援。日方也要求澄清真相，包括犯案動機、詳細解釋以及防止再次發生。

曹賽先只回應稱，將盡一切努力進行治療和應對。只是他只對釐清真相一事簡短回應表示「理解」。



日本駐廣州總領事館總領事貴島善子回應記者採訪＝19日、中國廣東省深圳市



日本駐華大使官邸下半旗誌哀＝19日、北京



深圳日本人學校一名男童疑遭襲擊的現場＝19日、中國廣東省深圳市

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