東北新幹線車廂連結不順＝北上南下緊急停止運轉

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19日早上8點剛過，東北新幹線的「隼鳥・小町」6號班次（17節車廂編組）在古川～仙台之間的行駛時，突然出現連結不順並緊急停止。據了解車廂並未出軌。受到此影響，東北新幹線東京～新青森間的北上南下列車服務暫停，並於下午1點10分左右恢復營運。

根據JR東日本報道，脫鉤的列車在距離東京一側（宮城縣大崎市）古川站約6公里處停靠。隼鳥號和小町號分別載有約200名乘客和120名乘客，所幸無人受傷。停靠的隼鳥號於上午11點30分左右出發前往仙台站，小町號於中午12點左右出發前往仙台站。

根據該公司稱，列車在行駛時緊急煞車，司機在監視器上留意到隼鳥和小町兩號已經分開。據瞭解，這是首次出現車輛在行駛過程中脫鉤。

隼鳥6號（10輛）在盛岡車站與早上6點09分從秋田站出發的小町6號（7輛）連結，並於早上7點37分從同一站出發。當時該列車正往去東京的路上。



運行於古川和仙台之間的東北新幹線的隼號・小町6號列車脫鉤，新幹線列車緊急停止＝19日上午、宮城縣大崎市



乘客在緊急停車的新幹線車廂內等待＝19日上午、宮城縣大崎市



東北新幹線E6號超級小町（左）與E5系隼鳥號＝栃木縣小山市小山新幹線車輛中心（資料照）



因東北新幹線停運，JR仙台站變得擁擠＝19日上午

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