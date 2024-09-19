東北新幹線車廂連結不順＝北上南下緊急停止運轉
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19日早上8點剛過，東北新幹線的「隼鳥・小町」6號班次（17節車廂編組）在古川～仙台之間的行駛時，突然出現連結不順並緊急停止。據了解車廂並未出軌。受到此影響，東北新幹線東京～新青森間的北上南下列車服務暫停，並於下午1點10分左右恢復營運。
根據JR東日本報道，脫鉤的列車在距離東京一側（宮城縣大崎市）古川站約6公里處停靠。隼鳥號和小町號分別載有約200名乘客和120名乘客，所幸無人受傷。停靠的隼鳥號於上午11點30分左右出發前往仙台站，小町號於中午12點左右出發前往仙台站。
根據該公司稱，列車在行駛時緊急煞車，司機在監視器上留意到隼鳥和小町兩號已經分開。據瞭解，這是首次出現車輛在行駛過程中脫鉤。
隼鳥6號（10輛）在盛岡車站與早上6點09分從秋田站出發的小町6號（7輛）連結，並於早上7點37分從同一站出發。當時該列車正往去東京的路上。
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