遊戲《幻獸帕魯》開發商遭提告＝寶可夢和任天堂稱侵犯專利

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任天堂和精靈寶可夢（東京）於19日宣布，由Pocket Pair（東京）所開發和銷售的遊戲《Pal world 幻獸帕魯》侵犯多項專利權，命令該公司停止侵權行為並支付賠償金，並宣布已向該公司提起訴訟。該訴訟提起日為18日。

有關幻獸帕魯該遊戲，與精靈寶可夢製作的流行遊戲《口袋怪獸》的相似之處，一直讓人們有很多討論。任天堂在一份聲明中稱：「我們將繼續採取必要措施，打擊侵犯我們智慧財產權（包括我們品牌）的行為」。

幻獸帕魯是一款可以捕捉並飼養名為「Pals」的虛構生物遊戲，並與它們一起冒險。遊戲於1月開始銷售，一個月內玩家總數突破2500萬人。7月，索尼集團子公司索尼音樂娛樂（東京），也宣布將在國內和國際上發展遊戲的授權業務。

針對這起訴訟，Pocket Pair公司在其網站上宣布，「我們尚未收到投訴，也無法確認對方提出的索賠一事。因此，沒有計劃暫停或改變幻獸帕魯的運營或提供」。索尼公司則稱表示「無法做出回應」。



《幻獸帕魯》是由Pocket Pair開發並銷售的遊戲（該公司提供）

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