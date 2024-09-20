韓國調查顯示對日本印象「好」為42%＝創歷史新高，歷史問題仍受關注

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【首爾時事】韓國民間智庫「東亞研究所」，19日公佈有關民眾對日本看法的民調結果。回答對日本印象「好」的受訪者比例比前一年增加了12.8%，達到41.7%，為2013年調查開始以來的最高水準。回答「差」的受訪者人數最低，為42.7%，比上年下降10.6個百分點，顯示對日本的情緒明顯改善。

在「好」（可多選）的理由中，「善良誠實的國民性格」是最受歡迎的答案，達53.6%。「有吸引力的飲食文化和購物」緊隨其後，佔30.0%。高達60%的受訪者曾造訪日本，看來人文交流的增加有助於改善對日本的好感度。

但對於歷史問題，持否定意見的人居多。60%的受訪者對韓國政府對佐渡島金礦登入世界文化遺產的反應給予負面評價。此外，40%的受訪者不支持韓國政府下屬基金會向日本企業承擔賠償金的方案，來解決先前的徵用勞工問題。



日本（左）與韓國的國旗

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