日本男童遭刺身亡事件：日企允許員工暫時回國、僑胞日益焦慮

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【北京時事】中國廣東省深圳市，19日發生日本男童遭刺傷後身亡事件。在中國，6月的江蘇省蘇州也發生了類似的攻擊事件，對在中國的日本僑胞造成巨大影響。一些公司已經開始將員工暫時送回日本。

「安全和保障是做生意的大前提。我們不能忽視日本民眾相繼成為攻擊目標的事實」。北京一家大型製造商的高層語氣強硬，宣布該公司正在考慮允許員工家屬暫時返回日本。

松下集團決定允許員工本人及其家人可暫時返回日本，費用由公司全額負擔。公司計劃設立健康諮詢台，照顧員工。在北京的日本公司也表示，他們將「單獨聽取正在撫養孩子的員工意見，了解他們的擔憂」（一家大型汽車公司），並且「將暫時延後到中國的商務旅行」（某零件製造商））。

此外，北京的一名日籍人士透露稱「公司內部已發出指示，不得與其他日本人進行外出活動。」

當日晚，由在中國的日本企業和團體組成的「中國日本商會」會長本間哲朗出席在北京舉行的日本駐中國大使館官員臨時會議。他說：「我們的每家會員企業，都已開始針對這一事件採取行動。我們將在會員企業間共享訊息。」他並補充說，並希望日本和中國政府「向商會提供詳細訊息，包括事件的背景」，盡快做出解釋。

一家大型製造商的高層指出，蘇州事件中被捕的嫌犯的動機尚未確定。他說：「為了採取安全措施，調查真相至關重要」。他隨後宣稱，「在目前的情況下，我們無法做出擴大對中國投資的決定」。日本企業的投資意願正在下降，有些人認為這事件將導致進一步下滑。



一名日本男孩在中國南部廣東省深圳遭刺身亡後，官員們在日本駐北京大使館舉行的臨時會議上默哀＝19日

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