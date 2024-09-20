道奇隊大谷翔平首次實現「50-50」＝連續三轟來到51轟

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【邁阿密時事】美國職棒大聯盟道奇隊的大谷翔平，19日在邁阿密對馬林魚隊的比賽中擔任第一棒指定打擊，成為美國職棒大聯盟史上第一位擊出「50全壘打、50盜壘」的球員。大谷在第六局和第七局連續兩次打擊開轟，敲出本賽季的第50支本壘打。他在第一局就盜壘成功，實現本季第50次盜壘。大谷在第9局打出連續第3轟全壘打的51號，並在第2局盜出第51次盜壘。大谷在本賽季還剩9場比賽下實現這一壯舉。

本賽季是大谷在大聯盟的第7年賽季，由於去年9月接受右肘手術，他專注於打擊，與往年擔任投打「二刀流」的打擊時相比，他的打擊成績，如全壘打和打點都創下了新的個人最佳成績。此外，大谷從春訓開始就注重跑壘練習，7月下旬就追平自己在2021年最高的盜壘次數26個。

大谷翔平在8月23日，在對陣光芒隊的比賽中敲出滿壘全壘打，成為歷史上第六位「40全壘打、40盜壘」的球員，並僅用第126場比賽就打出，也是史上最快。此後，大谷的打擊數字仍穩定上升，接近前所未有的壯舉。



在對陣馬林魚隊的比賽中，道奇隊的大谷在第7局打出兩分打點全壘打，這是他本賽季的第50支。賽季「50全壘打、50盜壘」達陣＝19日、邁阿密



對戰馬林魚7局上敲出第50轟兩分彈，達成「50全壘打、50盜壘」後接受歡呼的道奇隊大谷翔平＝19日、罵阿密（AFP時事）



對戰馬林魚7局時、道奇隊大谷翔平（前方）敲出第50轟兩分彈、賽季「50全壘打、50盜壘」達陣時現場沸騰的觀眾＝19日、邁阿密（AFP時事）

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