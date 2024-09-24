能登暴雨造成7死＝失蹤居民持續搜尋當中，輪島市要求大規模疏散

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23日當天，在遭遇創紀錄暴雨的石川縣能登半島北部，約400名消防員、警察和自衛隊從早上起持續搜尋因河水氾濫而下落不明的民眾。根據縣警等消息稱，在輪島市町野町救起的一名男子後來確認死亡。縣內共有7人因暴雨死亡，其中包括輪島市6人、珠洲市1人，另有2人持續失蹤。

根據縣政府表示，由於流經輪島市的塚田川發生氾濫，包括一名14歲中學生在內的多名居民無法聯繫上，消防隊員等正在該地區進行密集搜索。然而尚未有任何發現，當天的搜尋只能先結束。一名警方相關人士在接受採訪時表示，「土石氾濫蔓延範圍比預期更廣」。

截至23日下午3點，已有56個偏僻村莊，因山崩封閉道路等，恢復作業困難重重。在石川縣的特別工作小組會議上，輪島市長坂口茂要求石川縣當局，從該市偏僻的七浦地區等集體疏散約400名居民。

自21日對能登半島北部發布特別暴雨警報以來，該半島已有23條河流氾濫，多間在元旦地震後建造的臨時住房被淹至地板以上。

截至23日下午3時，共有632人被疏散，主要集中在輪島市等地區，約3700戶家庭停電，約5000戶家庭停水。



消防隊員搜尋失蹤的人員（後）＝23日上午、石川縣輪島市



警察進入一棟被塚田川洪水沖毀的房屋區域（左）尋找下落不明的人＝23日上午、石川縣輪島市



人們正在清理因大雨引發的洪水而受損的臨時房屋＝23日下午、石川縣輪島市

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