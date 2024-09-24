深圳10歲男童刺殺事件：外務副大臣柘植芳文訪中、要求確保日本僑民安全、打擊反日貼文

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【北京時事】外務副大臣柘植芳文，23日在北京會見中國外交部副部長孫衛東，有關日本男童在日本人學校上學時遭到男子用刀刺死一事，日方呼籲盡快揭露事件真相，包括動機等在內。

會談中，柘植並呼籲徹底打擊中國社交媒體上的「毫無根據的惡意反日貼文」，防止此類事件再次發生。柘植也強調，日中兩國需要合作交換訊息，確保在中國的日本人學校的安全，並採取安全措施確保正常上下學。

日方稱，孫衛東再次對此事件表示「遺憾與惋惜」。除了向死者家屬提供必要的支持外，政府還表示將確保包括日本人在內的所有外國人的安全。然而，該事件仍被描述為「偶發」，其相關動機並未透露。

柘植芳文告訴記者稱，可看出中方對這事件的重視，但他仍補充說：「為了防止類似事件再次發生，澄清犯罪動機非常重要。在這問題解決之前，事態無法前進」。



外務副大臣柘植芳文（左二）23日在北京舉行的與日本僑民代表交換意見的會議上默禱。

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