俄羅斯軍機三度侵犯北海道禮文島以北領空＝航空自衛隊首次發「信號彈」示警

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日本防衛省23日宣布，一架俄羅斯軍用巡邏機在北海道禮文島以北3次侵犯日本領空。這是俄羅斯軍機自2019年以來首度侵犯領空。航空自衛隊戰鬥機緊急升空，首次使用發出強熱強光的信號彈發出警告。政府透過外交管道提出嚴重抗議，並呼籲採取措施防止再次發生。

同日，內閣官房長官林芳正對記者表示，「這令人非常遺憾。將採取一切預防措施，密切關注事態發展」。防衛大臣木原稔談到使用信號彈時表示，「這是對策之一。我們將繼續毫不猶豫地採取一切措施」。

根據防衛省稱，23日中午12點50分左右，一架俄羅斯軍用IL-38巡邏機從亞洲大陸方向飛來，從下午1點03分開始進入禮文島以北空域。隨後，飛機繼續在該地區以「之字形」飛行並盤旋，兩次進入該空域，一次於下午3點31分左右，另一次於下午3點42分左右。

日方作為回應，航空自衛隊起飛兩架F-35和F-15，並發出無線電呼叫和警告。據稱在第三次侵犯時發射一枚信號彈。這架俄羅斯飛機繼續飛行，直到下午5點50分左右，才往大陸方向回去離開。

信號彈是一種用於躲避飛彈的裝置，並不用作武器，但它們用於在試圖侵犯領空時發出更強的警告訊息，因為它們會向敵人發出熱量和閃光。這是1987年航空自衛隊在向前蘇聯軍用飛機發出警訊後，第二度使用無線電或飛機移動以外的手段來進行應對。



在海上自衛隊國際艦隊檢閱儀式上，一架P1巡邏機發射「信號彈」，發出熱量和光來躲避導彈＝2022年11月



日本內閣官房長官林芳正接受記者採訪＝23日下午、首相官邸



一架俄軍IL-38巡邏機23日在北海道禮文島近海侵犯日本領空（防衛省統合幕僚監部提供）

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