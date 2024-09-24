深圳10歲男童刺殺事件：上川陽子要求中國確保日僑安全、王毅稱「避免政治化」

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【紐約時事】23日下午（日本時間24日凌晨），正在紐約訪問的外務大臣上川陽子，在聯合國總部會見中共中央政治局委員、外交部長王毅約一個小時。有關中國廣東省深圳市發生的日本男童遭刺死事件，上川再度要求說明事實，並確保日本僑民的安全。王毅則是重申中方的立場，即該事件是「偶發個別事件」，並呼籲避免將其上升為政治化問題。兩國外長確認當局之間的磋商將會繼續進行。

上川陽子要求：（1）儘早澄清事實，包括犯人的動機，並向日方作出解釋；（2）嚴厲懲罰並防止再次發生；（3）採取具體措施確保日本僑民的安全；以及（4）打擊毫無根據的社交平台惡意反日貼文的名單。上川陽子敦促中國政府「正視阻礙日中交流的問題，並認真努力改善這種情況」。

王毅說，「這次發生的事情是一起偶發的個人事件，是我們不願意看到的，我們會依法處理」。中國外交部表示，敦促日方「冷靜理性」回應，「避免將其上升為政治化問題」。兩國外長繼續同意透過外交管道，討論確保兒童安全的措施。



外務大臣上川陽子＝13日、東京都内（EPA時事）

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